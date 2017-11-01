بيروت ـ عمر حبنجر والوكالات

في «قطع حساب» سنة من عمر الوطن، كشف الرئيس ميشال عون بصراحة ووضوح عن نقاط خلافية بينه وبين مجلس النواب، وضمنا الرئيس نبيه بري، عندما اكد ان الدولة «كانت مهترئة ومنتهية الصلاحية عندما تسلمناها، ومعها مجلس النواب»، وان الشعب انتخبه قبل النواب، والنقطة الثانية الخلافية مع رئيس الحكومة سعد الحريري عندما اعلن ان «الابراء المستحيل» الذي تبناه التيار الوطني الحر موجود لدى النيابة العامة المالية، وان التسوية السياسية لم تشمله، فضلا عن اشارته الى «مصادرة بيروت»، والمقصود سوليدير التي لم يسمها، والنقطة الثالثة مع القوات اللبنانية شريكته في تفاهم معراب بسبب تعيينات تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للأنباء، والنقطة الخلافية الرابعة مع الدول العربية من خلال قوله انها لا تحترم ميثاق الجامعة، والنقطة الخامسة مع المعارضة التي صوّب عليها في اكثر من محور، نافيا مطامع ايران في لبنان ورابطا سلاح حزب الله في لبنان بالتسوية السياسية الاقليمية، ومقللا من سلبيات تورط حزب الله في سورية بالقول ان هناك 83 دولة متورطة بالحرب في سورية، ومبررا وجود الحزب بانتظار ان يجهز لبنان جيشه.

وفي هذا الوقت، كان الرئيس سعد الحريري يستمع الى كلام الرئيس عون من الرياض التي وصلها واجتمع للتو بصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على وقع تغريدة قال فيها وزير شؤون الخليج ثامر السبهان: ان من يعتقد ان ما اطلقه من تغريدات موقف شخصي واهم، وان الآتي سيكون مذهلا، وكما قضينا على داعش والقاعدة سنقضي على الجسم السرطاني الموجود في لبنان.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس»: ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان استقبل الحريري، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ولاحقا نشر الحريري على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة له مع وزير دولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، مغردا بالقول: اجتماع طويل مع صديقي ثامر السبهان، في الوقت الذي نشر السبهان ذات الصورة على حسابه على (توتير) مغردا: اجتماع مطول ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح وبإذن الله القادم افضل.

واستهل الرئيس عون اللقاء بتوجيه كلمة للبنانيين قال فيها: بعد 10 اشهر من قيام حكومة استعادة الثقة، علينا اليوم ان نقوم بجردة حساب لتعرفوا ماذا حققناه، ماذا علينا ان نحقق، بحيث تستطيعون تقدير الموقف بأنفسكم، ولا تستوحون الشائعات التي تمعن في نشر الاضاليل وزرع الشك في النفوس.

وعن ملف النازحين السوريين، قال انه بيد الامم المتحدة، حيث وجهات النظر في الموضوع مختلفة، انهم يريدون عدم ارجاع النازحين قبل الحل في سورية، ونحن هنا في ضائقة ولم يعد بوسعنا التحمل.

كما نفى ان يكون الوزير بيار رفول يذهب الى سورية كممثل له، نافيا وجود دعوة رسمية له لزيارة دمشق.

وقيل له ان هناك من يقول ان العونيين باعوا السياسة الخارجية لحزب الله مقابل استبدال الفراغ الرئاسي بتركيبة عائلية في قصر بعبدا والخارجية، فأجاب: اين هي التركيبة العائلية؟ الاهم اليوم معالجة الوضع الاقتصادي، وقد كلفنا مؤسسة عالمية باجراء مسح شامل كي نخرج من النظام الريعي والعودة الى النظام المنتج، حولوا لبنان الى سوق استهلاكي.

واشار الى ان مجلس النواب بات فاقدا للصلاحية، فقيل له: هل تقصد ان الرئيس نبيه بري فاقد للصلاحية؟ فهذا المجلس هو الذي انتخبك، فأجاب: صحيح، لكنه كان منتخبا لاربع سنوات وصار له 13 سنة، انا انتخبني الشعب قبل المجلس، وانا مُصرّ على كلمتي هذه.

واكد عون ان الانتخابات في مايو المقبل بمعزل عن التشكيك.

وعندما سئل عن تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني، أجاب: ابدا، وانا لا اشعر بأي ضغط من ايران ولا من اميركا ولا من روسيا، ومجبورون ان نأخذ بالاعتبار قوة ايران، وهي لا مطامع لها عندنا، قد تكون لها مطامع على مستوى الشرق الاوسط، وهي وجدت حالا.