يتوقع ان يعين مجلس الوزراء في جلسته اليوم انطونيو عنداري، سفيرا جديدا للبنان لدى الفاتيكان جوني ابراهيم، الذي لم يوافق الفاتيكان على اعتماده نظرا لانتسابه في مرحلة سابقة الى الماسونية الدولية.

وسيحل ابراهيم في الارجنتين محل عنداري واوضح مصدر دبلوماسي ان السفير المقترح تعيينه في الكويت ريان سعيد لم يرفع اسمه الى الخارجية الكويتية بعد، حتى تتحفظ الكويت عليه، علما ان ثلاث دول لم تعط بعد جوابها على اسماء السفراء المقترحين لديها وهم غابي عيسى، الذي تحفظت واشنطن على تعيينه لديها لان لديه جنسية اميركية اضافة الى جنسيته اللبنانية، وحسام اسعد دياب في نيجيريا وفوزي كبارة في السعودية.