قال النائب وليد جنبلاط (في حديث خاص الى محطة OTV بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخاب الرئيس ميشال عون) إن تقييمه للسنة الأولى من العهد «تقييم إيجابي لاسيما في مجالي الأمن وقانون الانتخاب».

وفي إشارة الى عدم حسمه للتحالفات الانتخابية حتى الآن وتركها مفتوحة على مختلف الاحتمالات، أعلن جنبلاط ان «التحالف مع التيار الوطني الحر وارد وزيارة الوزير باسيل الى الشوف كانت مهمة جدا»، معتبرا ان «كل فريق سيأخذ حجمه في الانتخابات وليكن التفاعل طبيعيا.

قد نكون مع القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر، وقد نكون وحدنا، لا مشكلة لدينا فلتأخذ اللعبة مجراها ولتأخذ الديموقراطية بعدها».

«التيار ـ القوات»: في الانتخابات «أوعا حالك»

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل (في حديث تلفزيوني) أن «نيتنا السياسية هي التحالف الانتخابي مع القوات اللبنانية لكن وفق الأحجام، وكما أن هناك أوعا خيك «هناك أوعا حالك».

في الموضوع نفسه، اعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور أن التحالف في الانتخابات النيابية أو عدمه لم يعد هو المعيار للحكم على العلاقات التحالفية، باعتبار ان القانون الحالي يختلف عن القوانين السابقة لجهة ان عدم التحالف يتحول الى قاعدة لا استثناء، بمعنى أن المصلحة الانتخابية للقوات والتيار تكمن إجمالا في عدم التحالف. وقد يكون صحيحا ان اتفاق معراب اهتز، ولكنه لم يسقط، وبالتالي الخلاف سيبـــقى تحت سقف معراب والمصالحة على قاعدة تنظـــيم الخلاف.

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