إعادة النظر في برامج التدريب وتوجيهها نحو مسارات الوظائف النوعية الجديدة

ضرورة استخدام التطبيقات الذكية في جدولة خطط الاستبدال والإحلال للمعدات



بيروت - اتحاد درويش

تحت رعاية رئيس الجهورية اللبنانية العماد ميشال عون، نظم المعهد العربي للتشغيل والصيانة، بتعاون رئيسي من وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان ومشاركة فعالة من الإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، وبدعم من عدة هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، تحت شعار «الصيانة الذكية»، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2017 بمدينة بيروت، وقد افتتح المؤتمر نيابة عن الرئيس، الوزير يوسف فنيانوس وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، وقد حضر أعمال المؤتمر الذي أقيم في فندق هيلتون - الحبتور أكثر من 500 مهندس ومختص، وبمشاركة أكثر من 70 باحثا قدموا أكثر من 70 ورقة عمل وبحث.

هذا، وقد تمت مناقشة نحو 60 ورقة عمل وبحث خلال عدة جلسات وحلقات، تحدث وتحاور فيها نحو 70 باحثا وخبيرا من 24 دولة عربية وأجنبية.

وقد تضمن حفل افتتاح المؤتمر كلمات من كل من راعي الحفل وزير الأشغال العامة، ود.زهير السراج أمين عام المؤتمر، ود.محمد الفوزان رئيس مجلس المعهد العربي للتشغيل والصيانة، والضيف المتحدث للمؤتمر د.بسام غلمان تحدث فيها عن الصيانة الذكية في مشروع قطار الحرمين، كما شهد الحفل تكريم الجهات الداعمة والراعية وتوزيع الجائزة العربية للتشغيل والصيانة.وقد شملت مسارات المؤتمر المواضيع التالية:

1 - تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء.

2 - تشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة ومرافق المياه.

3 - تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني.

4 - تشغيل وصيانة مرافق النقل والمرافق البلدية.

5 - صيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية.

6 - إدارة مواد الصيانة.

7 - استشارات الصيانة.

8 - تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصيانة.

9 - الصيانة الذكية.وتضمن برنامج المؤتمر عقد حلقتي نقاش وتجارب، الأولى بعنوان خبرات دولية في الصيانة (من سلوفانيا) والثانية عن تجربة تطبيق انترنت الأشياء IoT.

وتخلل المؤتمر عقد 11 ورشة عمل في مجال التشغيل والصيانة تناولت المواضيع التالية:

1 - المحطات الرقمية.. سد الفجوة بين الأنظمة التماثلية والتقنية الرقمية.

2 - عملية تقييم ذكاء أنظمة إدارة الصيانة المحسوبة.

3 - مستودعات قطع الغيار وتحديد مواد الصيانة في الموقع.

4 - تشكيل وتطبيق وحدات إدارة الصيانة في المؤسسات الخاصة والحكومية.

5 - التحول الرقمي في صيانة وتشغيل المباني.

6 - إدارة الأزمات في النقل.

7 - تطوير خطة الصيانة الوقائية.

8 - الأنظمة الذكية لإدارة الشبكات عن بعد.. حلول متكاملة لإدارة قطاع الخدمات والأعمال بطريقة رقمية تفاعلية.

9 - تكاليف دورة الحياة ضمن إدارة الأصول والصيانة.

10 - إدارة قطع الغيار الفعالة.

11 - الاستشارات وصيانة التدقيق.

هذا وأكد الوزير يوسف فنيانوس وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، خلال الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر محطة علمية وتقنية مهمة، حيث قال إن مؤتمركم الذي يضم نخبة من أهل الخبرة والاختصاص هو محطة علمية وتقنية بارزة هدفها البحث عن الحقائق والمعرفة وصولا الى تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم نموذج حديث ومتطور يحتذى به للتخطيط الهادف والفاعل لرؤى ومستقبل أفضل.وأضاف أن أعمال التشغيل والصيانة ونظمها تعتبر من القطاعات المهمة التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تشكل المحور الأساس الذي بموجبه تتفاعل كل القطاعات وتتكامل لتشكل الدورة الاقتصادية الكاملة.

لافتا إلى انه اذا كانت القوانين والتدابير المالية وحسن أداء الإدارة هي الوسائل الأساسية لتشجيع النمو الاقتصادي، فإن التجهيزات والمنشآت والمرافق العامة الكبرى وتأمين أنظمة الصيانة والتشغيل الخاصة بها تشكل هي أيضا عنصرا مهما لتعزيز موقع الأوطان.

وقال: رغم الظروف التي يعاني منها الوطن العربي وما تمر به بلادنا من إرهاب يفتك بالحضارات، إلا أن مسؤوليتنا الوطنية لا تردعها الأزمات بل تحفزها، مؤكدا أن اختيار بيروت لعقد هذا المؤتمر دليل على أمرين، أولا بيروت وموقع لبنان الدولة التي ستبقى تستقطب كل المؤتمرات واللقاءات والنشاطات في مجالات مختلفة، والأمر الثاني المحبة التي يتميز بها إخواننا العرب جميعا والتي يكنونها للبنان والتي ميزت علاقتهم لهذا الوطن على مدى عقود من الزمن.

من جانبه، ثمن الأمين العام للمؤتمر د.زهير السراج رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون للمؤتمر، قائلا: «إن المؤتمر الذي يقام تحت شعار (الصيانة الذكية) هو الحدث الوحيد المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليميا»، مضيفا: «فهو يفتح الأبواب أمام مديري التشغيل والصيانة في القطاع العام ومشغلي ومديري شركات التشغيل والصيانة الرئيسية لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل».

وأضاف خلال جلسة الافتتاح: «أهم المشاركين في الجلسة الرئيسية في المؤتمر خمسة متحدثين من أبرز الخبراء الدوليين، ويرأسها د.ألان ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة كارمايكل سميث المحدودة - بريطانيا، فيما يستعرض العضو المنتدب من مركز أكسفورد للجودة المحدودة في بريطانيا كارل كروجر أنظمة إدارة الآيزو من قيادة الصيانة الذكية باستخدام برامج التميز المقبولة عالميا لدفع التحسين المستمر لعمليات التشغيل والصيانة، كما يناقش المتحدث الرئيسي الثاني المهندس جيمس كيندي مدير شركة إنتيرلوجيس للاستشارات، من أستراليا، حماية المنظمة من خلال الصيانة والإدارة السليمة للأصول - من منظور أسترالي».

وأشار السراج إلى أن المؤتمر في دورته الخامسة عشرة حرص على تواجد الخبراء من كل أنحاء العالم، قائلا: «المتحدث الرئيسي الثالث سيمون بيرناسكوني عضو منتدب من مركز ميسفي للكفاءة، سويسرا، يناقش صيانة منظومة النقل، كنظرة عامة ومقارنة بين الجو وسكك الحديد والطرق، في الوقت الذي يناقش فيه المتحدث الرئيسي الرابع د.تريناث ساهو المدير العام من شركة النفط الهندية المحدودة، استخدام الصيانة الذكية لتعزيز كفاءة الصيانة».

وأشار أمين عام المؤتمر إلى أن التوصيات الإحدى عشرة التي خرج بها المؤتمر الماضي اعتبرت حجر أساس لبناء مستقبل للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، والتي من شأنها تحسين مستوى قطاع إدارة المرافق فيها، منوها إلى أن الخبراء والمختصين المشاركين أكدوا في توصياتهم ضرورة الاهتمام بوضع أسس لتحديث وإعادة تأهيل المنشآت والمعدات وإطالة عمرها، وكذلك ضرورة إدراج برامج للصحة المهنية والسلامة ضمن منظور التطوير الشامل لإدارة الأصول والمرافق.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة عن الفائزين بـ «الجائزة العربية للتشغيل والصيانة» في دورتها الحادية عشرة وهي الجائزة العربية التي تخصص للأفراد والهيئات والشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة.

وقد تم إطلاق الجائزة للمرة الأولى عام 2005 ويتم منحها بشكل سنوي منذ ذلك الحين.وبحسب رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة د.محمد الفوزان، فإن الجائزة العربية للتشغيل والصيانة تهدف إلى تشجيع الممارسات الصحيحة في تنفيذ وأداء أعمال التشغيل والصيانة في الدول العربية بهدف رفع مستوى أداء العاملين والشركات في هذا المجال، وتشجيع المبادرة والإبداع لدى القطاعين العام والخاص، وكذلك إظهار وطرح التجارب والتطبيقات الفعالة الناجحة لترسيخ أهمية التشغيل والصيانة.

وأضاف د.الفوزان أن المؤتمر شهد عقد اجتماع مجلس المعهد وجمعيته العمومية وعرضا لبرامج تدريب المعهد حتى 2020، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين المعهد العربي للتشغيل والصيانة وعدد من الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية.

وبناء على ما ورد في أوراق العمل من توصيات، وبناء على ما دار من مناقشات في جلسات وحلقات وورش المؤتمر يوصي المشاركون بالتوصيات التالية:

1 - الاستمرار في التركيز على أساليب الصيانة الذكية وتبني مفهومها وبرامج الاستقراء والذكاء الاصطناعي في مختلف المنشآت والمرافق والبنى التحتية وتفعيل استخدام التطبيقات الذكية في إدارة أعمال الصيانة.

2 - ضرورة إعادة النظر في برامج التدريب وتوجيهها نحو مسارات الوظائف النوعية الجديدة في مجال التشغيل والصيانة.

3 - ضرورة إدراج محاور جديدة في المؤتمر تتناول تأثير الثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0 على أنشطة الصيانة وما سيصاحبها من تقنيات ذكية حديثة.

4 - الاهتمام بطرح ومناقشة أهمية الأمن الفضائي السيبرانيCyber Security.

5- يشيد المشاركون ببرنامج التدريب 2020 الذي أعلنه المعهد العربي للتشغيل والصيانة ويدعون القطاع والخاص في الدول العربية للانخراط في هذا البرامج للاستفادة من رفع كفاءة العاملين في مجال التشغيل والصيانة، كما يقترح المشاركون قيام تعاون بين الإدارة العامة للأشغال العسكرية في وزارة الدفاع السعودية والمعهد العربي للتشغيل والصيانة لتفعيل برنامج تدريب مشترك بين المعهد العربي للتشغيل والصيانة والأشغال العسكرية يقوم على أساس محتوى البرامج التدريبية التي أعلنها المعهد ليكون بمنزلة نموذج تدريبي قياسي يستفاد في الدول العربية.

6 - ضرورة التوسع في إلقاء الضوء على مستجدات الحلول التقنية والبرمجيات التي تساهم في تفعيل تطبيق إنترنت الأشياء IoT في مجال التشغيل والصيانة لتسهيل جمع البيانات والمعلومات والتعامل معها بما ينعكس على صحة وسرعة اتخاذ قرارات الصيانة.

7 - حث إدارات الصيانة تبنى على تطبيق ISO 55000 كمرجعية قياسية تساهم في تحسين أداء أعمال الصيانة.

8 - ضرورة استخدام التطبيقات الذكية في جدولة خطط الاستبدال والإحلال للمعدات (مثل المعدات الكهربائية ومبردات المياه) بما يحافظ على موثوقية الأنظمة.

9 - يشيد المشاركون بالخطوات المتسارعة التي اتخذها المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، ويدعون إلى إنشاء شبكة تواصل عربية لتقديم خدمات لتفعيل عمليات الفحص والمعايير بهدف رفع كفاءة تشغيل وصيانة المنظومات الكهربائية في الدول العربية.

المنظمات والهيئات الداعمة للمؤتمر

- وزارة الدفاع السعودية.

- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية.

- جامعة الملك سعود.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية.

- اتحاد المهندسين الأردنيين.

- الهيئة السعودية للمهندسين.

- الاتحاد الهندسي الخليجي.

- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية.

- الشركة السعودية للكهرباء.

- المنظمة العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية).

- جامعة تورونتو في كندا.

- نقابات الصيانة الوطنية في الاتحاد الأوروبي.

- المنظمة الدولية العالمية للصيانة - سويسرا (IMA) .

- أكاديمية الشارقة للبحوث.

- وزارة تطوير البنية التحتية بالإمارات العربية المتحدة.

الفائزون بالجائزة العربية للتشغيل والصيانة

الفرع الأول: جائزة مهندس الصيانة المتميز لعام 2017 للأفراد.

موضوع الجائزة: أفضل مهندس صيانة قام باتباع استخدام التطبيقات الذكية في إدارة أعمال الصيانة.

حصل عليها: أ.د.حسام الدين البرومبلي، أستاذ جامعي بجامعة عين شمس من جمهورية مصر العربية.

الفرع الثاني: جائزة أفضل أداء للشركات لعام 2017.

موضوع الجائزة: أفضل شركة صيانة طورت أسلوبا لتطبيق الصيانة الذكية للمعدات والأنظمة.

حصل عليها: مؤسسة الحلول الثابتة من المملكة الأردنية الهاشمية.

يتسلمها: م.فياض الدراغمة، المدير العام لمؤسسة الحلول الثابتة.

الفرع الثالث: جائزة أفضل منظومة صيانة لعام 2017 (للهيئات والمنشآت).

موضوع الجائزة: أفضل هيئة أو جهة قامت بأفضل التطبيقات التي تتبنى التكامل بين إدارة الصيانة والتشغيل والإدارة الشاملة من خلال التطبيقات الذكية.

حصل عليها: إدارة شبكة الصرف الصحي والري ببلدية دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الفرع الرابع: جائزة أفضل منظومة تشغيل لعام 2017 (للهيئات والمنشآت).

موضوع الجائزة: أفضل هيئة أو جهة تبنت منظومة تشغيل مبتكرة وذكية لتقليل عدد العاملين.

حصل عليها: مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة من المملكة العربية السعودية.

يتسلمها: المهندس عبدالله بن فيصل خان، المدير التنفيذي للتشغيل بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

الفرع الخامس: جائزة أفضل عمل إعلامي ساهم في تطوير أعمال التشغيل والصيانة في العالم العربي.

موضوع الجائزة: أفضل وسيلة إعلامية مرئية أو مكتوبة قامت بتقديم برامج أو تقارير إخبارية ساهمت في الاهتمام بالصيانة وزيادة الوعي بأهميتها والحفاظ على الممتلكات العامة.

حصل عليها: عين الرياض من المملكة العربية السعودية.

يتسلمها: أ.ياسمين نبيل الحناوي، مديرة الإعلام والعلاقات العامة في عين الرياض.

الفرع السادس: جائزة أفضل نشاط تدريبي في العالم العربي لعام 2017.

موضوع الجائزة: أفضل نشاط تدريبي في مجال التشغيل والصيانة في العالم العربي.

حصل عليها: اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها من المملكة العربية السعودية.

يتسلمها: د.عصام بن علي قباني.