طوى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم باستقالته أمس صفحة الحكومة السادسة عشرة منذ توقيع اتفاق الطائف في سبتمبر عام 1989 بين الفرقاء اللبنانيين.

وتوالى على رئاسة الحكومات اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين ثماني شخصيات شكلوا 16 حكومة.

وشكلت أول حكومة بعد اتفاق الطائف الذي تم إقراره بقانون بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية بعد نحو خمسة عشر عاما على اندلاعها في 24 ديسمبر 1990 برئاسة الراحل عمر كرامي، واستمرت حتى 16 مايو 1992، كما شكل كرامي حكومة أخرى في عهد الرئيس اميل لحود من 26 أكتوبر 2004 وحتى 19 ابريل 2005.

وتولى الراحل رشيد الصلح تشكيل الحكومة في 16 مايو 1992 واستمرت مدة قصيرة وتحديدا حتى 31 أكتوبر 1992.

كما شكل الراحل رفيق الحريري 5 حكومات حتى اغتياله في فبراير 2005 أولها في 31 أكتوبر 1992 واستمرت حتى 25 مايو 1995 في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي.

وامتدت الحكومة الثانية من مايو 1995 وحتى 7 نوفمبر 1996 في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، والثالثة من نوفمبر 1996 وحتى 3 ديسمبر 1998 في عهد الهراوي أيضا.

وشكل الحريري الأب حكومتين في عهد الرئيس اميل لحود الأولى في 27 أكتوبر عام 2000 وحتى 17 ابريل 2003، والثانية من 17 ابريل 2003 وحتى 26 أكتوبر 2004.

كما شكل سليم الحص حكومة واحدة بعد انتهاء الحرب الأهلية من 4 ديسمبر 1998 وحتى 26 أكتوبر عام 2000 في عهد الرئيس اميل لحود.

وتولى نجيب ميقاتي تشكيل حكومتين الأولى في 19 ابريل 2005 وحتى 19 يوليو 2005 في عهد الرئيس اميل لحود، والثانية من 13 يونيو 2011 وحتى 15 فبراير 2014 في عهد الرئيس ميشال سليمان.

أما فؤاد السنيورة فكان نصيبه رئاسة الحكومة مرتين الأولى من 19 يوليو 2005 وحتى 11 يوليو 2008، والثانية من 11 يوليو 2008 وحتى 9 نوفمبر 2009.

وشكل تمام سلام الحكومة اللبنانية في 15 فبراير 2014 إلى نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان واستمر سلام رئيسا لمجلس الوزراء عملا بأحكام الدستور حتى 18 ديسمبر 2016.

وأما آخر رئيس للحكومة اللبنانية فكان سعد الحريري الذي أعلن استقالته أمس من العاصمة السعودية الرياض.

وشكل الحريري حكومتين الأولى في 9 نوفمبر 2009 واستمرت حتى 13 يونيو 2011، وأما الثانية فكانت في عهد الرئيس ميشال عون منذ 18 ديسمبر 2016 وحتى اليوم.