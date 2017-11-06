أدى السفير السعودي الجديد لدى لبنان وليد اليعقوب اليمين أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن كلا من المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي د.زهير بن محمد الإدريسي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن محمد اليعقوب أدوا القسم، ثم قاموا بالسلام على خادم الحرمين، واستمعوا إلى توجيهاته.

وعقب، إدلاء السفير السعودي الجديد لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب القسم امام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نشر الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على موقع «تويتر» صورة جمعته بالسفير الجديد، مرفقة بالعبارة الآتية: «بعد أدائه للقسم أمام خادم الحرمين الشريفين سررت بلقاء سعادة السفير السعودي وليد اليعقوب».