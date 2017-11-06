بيروت - خلدون قواص

أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان ما تشهده الساحة اللبنانية اليوم هو أمر خطير يتطلب مزيداً من الوعي والحكمة والوحدة الوطنية بين اللبنانيين، وشدد خلال استقباله في دار الفتوى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري والمستشار السياسي في السفارة السعودية في لبنان ماجد أبوالعلا، على ان استقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة شكلت صدمة ولم تأت من فراغ ونؤيده وندعمه ونتفهم هذه الاستقالة وينبغي ان نعالجها بالحوار، معتبرا ان لبنان هو لجميع ابنائه، وأشار الى ان المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار لبنان وتريد للبنان الخير كما سائر البلدان العربية التي تربطها علاقات أخوية مع لبنان.