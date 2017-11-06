بيروت ـ اتحاد درويش

توقفت «مسيرة وطن» في جولتها الاسبوع الماضي في بلدات اللبوة وعرسال، رأس بعلبك، يونين، شمسطار بعلبك. واشار بيان صادر عن المسيرة من محطتين لافتتين أولاهما زيارة بلدة عرسال حيث «رأينا انه وبخلاف كل المخاوف فإن هذه البلدة نفضت عنها كل غبار المرحلة السابقة وأصبحت تدب في شرايينها الحياة والحركة فيها لا تنقطع وقد استقبلت «مسيرة وطن» بحفاوة وكان الهم المشترك للأمل في التغيير».

وتوقف البيان عند المحطة الثانية لـ «مسيرة وطن» والتي كانت في مدينة بعلبك حيث كان الاستقبال حاشدا ومميزا، إذ فتحت القلعة التاريخية للقاء موسع مع الأهالي الذين طرحوا اشكالية العلاقة بين المواطن والدولة التي لا تهتم بأبنائها في قرى الأطراف.

وجدد بيان «مسيرة وطن» موقفه من الانتخابات النيابية ورأى بيانها ان المهل اصبحت داهمة والتوافق على النقاط الخلافية في أوساط اللجنة الوزارية المكلفة بتفنيد قانون الانتخاب واجب وضرورة، وكررت موقفها السابق لجهة دعوة الهيئات الناخبة وتحديد الموعد الثابت اليوم قبل الغد لإقفال الباب امام كل تأويل أو تشكيك.