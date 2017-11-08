٭ خادم الحرمين استقبل الرئيس «السابق»: ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في معرض نقل خبر استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الحريري بصفته «رئيس وزراء لبنان السابق»، وهذا يعني وفقا لمصادر مطلعة أن المملكة لا تتعامل مع الرئيس الحريري كرئيس للحكومة الحالية.

٭ الرياض اطلعت الحريري بالأدلة على تورط حزب الله في استهدافها: قالت مصادر سعودية إن المملكة أطلعت الحريري قبل عام على أدلة تورط حزب الله في استهداف أمن السعودية، عبر مشاركته في تدريب إرهابيي العوامية والعمل مع الحوثيين في التدريب وإدارة العمليات الإرهابية على الحدود السعودية والاشتراك مع الإيرانيين في تهريب الصواريخ.

وأضافت أن الرياض أمهلت الحكومة اللبنانية ١٢ شهرا للتحرك.

وأكدت ان السعودية لفتت نظر الحكومة اللبنانية إلى ما حدث وإلى تورط الحزب في كل ما سبق، ولم تحرك ساكنا، ما استدعى دعوة الحريري إلى زيارة المملكة قبل أشهر، وبعد قدومه تم إطلاعه على جميع الأدلة، وطلب اتخاذ إجراء ضد استهداف أمن المملكة من قبل الميليشيا، وتخيير الحكومة اللبنانية بين أن تكون مع الاعتدال والمملكة أو مع إيران.

وتحدث أحد المصادر عن بداية القصة قبل أكثر من عام، قائلا: «طلب الحريري من المملكة مباركة ميشال عون رئيسا مقابل تفاهمات بين المكونات السياسية، بينها أن حزب الله لن يكون له تواجد في سورية أو أعمال عدائية في الخليج واليمن، وسيعمل عون والحريري على ذلك.. وتم اختيار عون والحريري، وبعد ذلك تدريجيا حدث العكس وأصبح هناك انجراف وتسليم كامل لإيران».

وعما إذا كان هذا الأمر طرح مع الحكومة اللبنانية، قال المصدر إن ذلك حدث وتم الحديث عن مهلة سنة لتصحيح الوضع.. وفي هذه السنة ابتعد لبنان عن سياسة النأي بالنفس، ثم زار وزراء سورية وجرى تطبيع مع النظام ومشاركة حزب الله في إحداث قلاقل أمنية في الكويت وإطلاق صواريخ باليستية من اليمن بأياد لبنانية.