انتخبت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي امس الاول، أربعة قضاة من أصل خمسة ليشغلوا مقاعد شاغرة في محكمة العدل الدولية بعد عمليات تصويت شاقة جرت طوال النهار.

وكان خمسة من المرشحين الستة، فرنسا والهند والبرازيل والصومال وبريطانيا، لولاية مدتها تسع سنوات وتبدأ في السادس من فبراير 2018، قضاة في المحكمة وأعيد انتخابهم.

وكان السادس مرشح لبنان. وبعد خمس جولات من التصويت، فاز القاضي نواف سلام من لبنان وكذلك رئيس المحكمة الحالي روني ابراهام من فرنسا ونائبه عبد القوي احمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل.

وفي هذه الانتخابات التي تتطلب وضع الاوراق في صندوق يتم تمريره بين الاعضاء، يدلي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 واعضاء مجلس الامن (15 دولة) باصواتهم في وقت واحد، لكن في مكانين منفصلين. ولا يمكن لمرشح الفوز ما لم يحصل على التأييد نفسه في الهيئتين.