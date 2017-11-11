نصرالله: الحكومة الحالية قائمة ودستورية وشرعية وليست حكومة مستقيلة

بيروت ـ عمر حبنجر ووكالات

الاستحالات ما زالت تصد المساعي لاحتواء تداعيات الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، لا عودة حريرية لتقديم استقالة خطية ولا قبول رئاسي باستقالة تلفزيونية، لا رئيس حكومة غير الحريري، ولا حكومة دون «المستقبل».. لا حكومة خبراء محايدين (تكنوقراط)، ولا حكومة سياسية مع حزب الله، ولا حكومة كهذه من دون مشاركة حزب الله.

هذا الوضع المقلق تظهّر خلال لقاءات الرئيس ميشال عون الديبلوماسية امس خصوصا مع القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري الذي تقول قناة «ال.بي.سي.آي» انه ابلغ الرئيس عون بإمكانية ايفاد الوزير جبران باسيل الى الرياض لمقابلة الرئيس سعد الحريري.

وغداة لقائه سفراء الدول الكبرى والعربية الداعمة للبنان امس، تحدثت القناة البرتقالية الناطقة بلسان التيار الوطني الحر عن معلومات خاصة حول «تهيّب خلل امني ما تتابعه الاجهزة الامنية»، وقد لاحظت ان بيان كتلة المستقبل الاخير ابتعد عن التناول المعتاد لحزب الله وايران.

بدوره، اكد الرئيس السابق تمام سلام حرص لبنان على علاقاته مع الدول العربية، لاسيما علاقاته التاريخية مع المملكة العربية السعودية التي لم تبخل يوما بالوقوف مع لبنان.

وقال سلام بعد لقائه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان ان كتلة المستقبل تتحمل عبئا كبيرا في هذه المرحلة وهي في موقف لا تحسد عليه، ودعا الى التريث في بت الاستقالة واخذ الوقت.

الى ذلك، أعلن جيفري هاريغيان ـ قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية الاميركية امس ـ «من المهم تقديم حلول ديبلوماسية تنهي التوتر المحيط بلبنان، لا خوض حرب».

وتابع هاريغيان «من الواضح من هجمات الصواريخ الباليستية من اليمن أن إيران تقدم هذه الصواريخ»، في إشارة إلى الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون مؤخرا واعترضته القوات السعودية فوق الرياض.

من جانبه، اكد امين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله ان الاستقالة المعلنة للرئيس سعد الحريري غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية ولا قيمة لها.

وشدد على ان الحكومة الحالية هي حكومة قائمة ودستورية وشرعية وليست حكومة مستقيلة والوزراء ليسوا وزراء حكومة تصريف أعمال ولا معنى لاستشارات نيابية.

وتابع: نقوم بالاستشارات عندما تكون هناك حكومة مستقيلة، ولكن نحن لدينا حكومة فعلية ورئيس حكومة فعلي، وإذا عاد رئيس الحكومة وقام بذلك من هنا نكون أمام وضع قانوني ودستوري مختلف.

واضاف السيد حسن في كلمة تلفزيونية في يوم الشهيد: منذ يوم السبت الماضي تم ادخال لبنان في أزمة سياسية ووضع لبنان أمام مرحلة جديدة ومهمة وخطورتها تتوقف على كيفية تصرف اللبنانيين ونسمع تهديدات وتهويلات من هنا وهناك.

واكد نصرالله: الادارة الحكيمة والهادئة والمسؤولة للرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري يجب أن تكون محل اجماع كل اللبنانيين الذين يجب أن يتضامنوا ويتحصنوا خلف الادارة الحكيمة لهذه الأزمة التي استطاعت أن تحفظ البلد وتصونه أمنيا واقتصاديا وماليا.