أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ان الوضع الامني في بلاده «تحت السيطرة»، مشددا على ان «حماية الاستقرار الوطني هي اولوية مطلقة لدى الجيش اللبناني».

واشاد عون خلال تفقده فرع المخابرات في منطقة (جبل لبنان) بجهود مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والانجازات التي حققتها خصوصا في مجال القضاء على شبكات «الارهاب» وتعقب الجرائم المنظمة.

وقال ان «الاوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز الامن الاستباقي للقضاء على الخلايا الارهابية ومكافحة الجريمة المنظمة وتوقيف المخلين بالامن والخارجين على القانون والنظام».