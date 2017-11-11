أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ميليشيات حزب الله اختطفت الدولة اللبنانية ووضعت الحواجز أمام كل مبادرة لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، وفوق كل هذا تصر على الاحتفاظ بالسلاح، ما يتعارض مع احترام سيادة المؤسسات الرسمية.

ودعا الجبير، في مقابلة له مع قناة «سي أن بي سي» الأميركية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي، وتحميل طهران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية الباليستية.

وقال وزير الخارجية السعودي: «نود أن نرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بعمل أقوى بكثير في التعامل مع هذا الأمر.

وهذا يخص الاتفاق النووي. الجزء الآخر يتعلق بسلوك إيران ودعمها للإرهاب وبرنامجها الصاروخي الباليستي، وكليهما انتهاك للقرارات الدولية.

لذلك نود أن نرى عقوبات على إيران لدعمها للإرهاب، وعقوبات أخرى عليها لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة بشأن الصواريخ الباليستية».

وأضاف الجبير: «عندما تجمع بين هذه العناصر الثلاثة، ونقوم بضبط الاتفاق النووي وتحميل إيران مسؤولية دعمها للإرهاب والبرامج الصاروخية.. أعتقد أن لدينا طريقة فعالة للتعامل مع إيران».