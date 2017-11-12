شدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، على أن الولايات المتحدة ترفض وجود أي مكان أو دور للميليشيات المسلحة في لبنان.

وقال بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لا مكان أو دورا مشروعا لأي ميليشيات أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية التابعة للدولة اللبنانية، والتي يجب الاعتراف بها باعتبارها السلطة الوحيدة للأمن في لبنان».

من جهته، حض البيت الأبيض، جميع الدول والأطراف على احترام سيادة لبنان عقب الفراغ في السلطة الذي أحدثته استقالة الحريري.

وأفاد بيان صادر عن الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز بأن «الولايات المتحدة تدعو جميع الدول والأحزاب إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وآلياته الدستورية».

وأضافت ان واشنطن ترى في الحريري «شريكا جديرا بالثقة» و«تؤكد أن الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية هي السلطات الأمنية الشرعية الوحيدة في لبنان».

وتابعت: «في هذه المرحلة الدقيقة، ترفض الولايات المتحدة كذلك أي محاولات من قبل الميليشيات داخل لبنان أو أي قوات أجنبية لتهديد استقرار لبنان وتقويض المؤسسات الحكومية اللبنانية أو استخدام لبنان كقاعدة لتهديد دول أخرى في المنطقة».