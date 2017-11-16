بيروت ـ يوسف دياب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن توقيف الشيخ مصطفى الحجيري، المعروف بـ «أبوطاقية»، في بلدة عرسال فجر امس الاربعاء، دون مواجهات، وجرى نقله الى مقر مديرية المخابرات في وزارة الدفاع.



وكان الشيخ الحجيري لعب دور الوسيط مع داعش والنصرة، اثناء وجود هذين التنظيمين في جرود عرسال، للإفراج عن العسكريين المخطوفين، وقد وفق في إطلاق العسكريين المخطوفين من جانب جبهة النصرة في حينه، فيما فشل في استرجاع من اختطفهم داعش، والذين انضموا الى لائحة شهداء الجيش اللبناني.

ويبدو أن الحجيري، وهو إمام مسجد في عرسال، كان على تواصل مع الاجهزة اللبنانية، في بعض الملفات، وعلى انقطاع مع غيرها.