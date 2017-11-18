بيروت ـ خلدون قواص

طمأن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الى ان معالجة الازمة اللبنانية باستقالة الرئيس سعد الحريري سائرة نحو النهاية السعيدة، جاء ذلك خلال اتصال اجراه المفتي دريان بالرئيس عون الذي اطلعه على آخر المستجدات بخصوص الرئيس الحريري، واشاد المفتي دريان بحكمة الرئيس عون في معالجة الامور والخروج من الازمة الراهنة.

من جهته، ابدى المفتي دريان امام زواره في دار الفتوى ترقبه ومتابعته لمسار الامور التي تُخيّم على لبنان بعد استقالة الرئيس الحريري من رئاسة الحكومة، وركز على ضرورة معالجة اسباب الاستقالة، مشيرا الى ان كل اللبنانيين بانتظار عودة الرئيس الحريري ليمارس دوره الوطني الكبير في كل ما يصب في مصلحة لبنان اولا، واكد ثقته بحكمة القيادات السياسية والدينية وبوعي المواطنين عامة الذين هم وحدة متكاملة جامعة وترعى شؤونهم الدولة اللبنانية من خلال الميثاق الوطني الذي اقرته وثيقة الطائف برعاية المملكة العربية السعودية واشقائها العرب، واعرب عن امله الكبير بمواصلة الاشقاء باحتضان لبنان وشعبه، لما فيه المصلحة العربية المشتركة، داعيا الى تحييد لبنان عن كل ما يجري في المنطقة العربية.