بيروت ـ اتحاد درويش

بعدما نقلت الحرمان الذي تعاني منه القرى العكارية لاسيما الحدودية منها، على المستويات كافة وابرزها، كساد المواسم الزراعية في ظل غياب اي سياسة اقتصادية زراعية مسؤولة.، انتقلت «مسيرة وطن» من العريضة الى العبدة فطرابلس، حيث جالت «مسيرة وطن» ما بين باب التبانة وجبل محسن، متفاعلة مع الاهالي في المنطقة، فتم اللقاء مع ناشطين من جمعية رواد التنمية في حلقة حوارية.

وكان اللقاء الاهم في مسيرة الاسبوع الماضي في غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس، حيث شرحت «مسيرة وطن» لابناء طرابلس اهدافها وغاياتها، كما اطلعت منهم على تصورهم واستمعت الى ارائهم.

واكدت «مسيرة وطن» في بيان، انها تسعى بقدر المستطاع الى التواصل بين اللبنانيين، تنطلق من مبدأ اساسي ان «الامل لم ولن ينطفئ»، والقدرة على التغيير موجودة، لاسيما اذا كنا جميعا يدا واحدة، علما ان التغيير المنشود ليس عملا فرديا ولا يتم من خلال الشرذمة.

وتحدثت «مسيرة وطن» عن اهمية الدستور اللبناني ووصفته بأنه «من افضل الدساتير» كونه يلتزم بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وإذ شددت على ضرورة التمسك بالدستور وقراءته بشكل دقيق، قالت «مسيرة وطن»: «هذا ما يجعلنا ندرك قيمة وكمية الحقوق التي يتمتع بها المواطن اللبناني، وبالتالي اذا تصرفنا بمسؤولية ومصداقية نصل الى«الكثير من المبتغى». واشارت الى انه من المبادئ المتقدمة في الدستور اللبناني مقاربته لادارة التنوع، الأمر الذي تعاني العديد من المجتمعات حول العالم.

وخلصت «مسيرة وطن» الى التأكيد ان احترام الدستور والالتزام به هو امر «مقدس» وتتجلى أهمية هذا الالتزام في نص الفقرة «أ» من مقدمته، وفيها «لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد ارضا وشعبا ومؤسسات».

وفي المقابل، عبر ابناء طرابلس عن تطلعاتهم، آملين عكس صورتها الثقافية والحضارية، كما اكدوا ان لا تغيير ولا اصلاح ولا تحسين اذا لم يتمتع البلد بسيادته الكاملة، واذا لم يكن له جيش واحد ودولة واحدة، مع العلم انه تحت عنوان السيادة والاستقلال يتحقق كل المطلوب، لاسيما وان كان العمل لصالح الوطن والمواطن.

وكررت «مسيرة وطن»انها تحث اللبنانيين الراغبين في تطبيق الدستور الى استلام زمام المبادرة، وذلك لا يتم الا من خلال الانتخابات ترشحا واقتراعا... كما تكرر «مسيرة وطن» تحذيرها من اي تأجيل للاستحقاق المنتظر منذ سنوات، آملة جلاء الملابسات التي تركها اعلان الرئيس سعد الحريري عن استقالته، ليعود مجلس الوزراء الى عمله تطبيقا للدستور، وتبقى الخطوة الاولى والاساس دعوة الهيئات الناخبة.

اخيرا، ها هي «مسيرة وطن» تقترب من خط الوصول المقرر اجتيازه في 22 تشرين الثاني الجاري لاحياء ذكرى الاستقال في ساحة الشهداء تحت «علم واحد لوطن واحد». وتدعو اللبنانيات واللبنانيين لملاقاتها حول مبادئها في ساحة الشهداء الساعة 2:30 في يوم عيد الاستقلال.