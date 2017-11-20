قال وزير الإعلام ملحم رياشي ان حزب «القوات اللبنانية» على صداقة عميقة مع المملكة العربية السعودية، ونحن بصدد تطوير هذه العلاقة، وفي لقاء مع قناة «ام.تي.في» قال: القوات تريد صفر مشاكل مع كل الأطراف، لكننا ضد سلاح حزب الله خارج الدولة وضد قتاله في سورية وضد الصفقات داخل الدولة. وعن العلاقة بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وبين رئيس القوات سمير جعجع، قال رياشي: لا مشكلة، إنما هناك أضغاث أحلام لدى من يتمنون ذلك.

وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية، قال رياشي: لا عودة إلى زمن الماضي الأليم الذي أثر سلبا على الواقع المسيحي. وشدد رياشي على ان شروط عودة الحريري عن استقالته هي تحييد كل الجهات عن الخلافات الإقليمية الدائرة ونحن في الأساس مع الشرعية اللبنانية.