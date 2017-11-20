ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، الأزمة السياسية في لبنان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مكتب نتنياهو في بيان «الرئيس ماكرون أطلع رئيس الوزراء نتنياهو على الإجراءات، التي يتخذها بشأن الأزمة في لبنان. وقد قرر الاثنان التحدث مجددا خلال الأيام القليلة المقبلة، واللقاء في باريس في بداية الشهر المقبل».

وأضاف البيان «ناقش رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ماكرون الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها في المنطقة». وكان نتنياهو قد وصف استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحراري بأنها «دعوة لليقظة» لمواجهة «العدوان الإيراني» في المنطقة.

وكان الحريري قد اكد، عقب اجتماع مع الرئيس ماكرون في باريس، على استقالته التي كان قد اعلنها من الرياض في الرابع من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيعود إلى لبنان للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال.