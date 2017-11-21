أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن المخاطر المقلقة لن تكون امنية ولا سياسية بقدر ما ستكون مالية اقتصادية، اذ في تقدير المصادر ان الاقتصاد اللبناني سيصاب بالاهتزاز اذا ما استمر الوضع السياسي على هذا الحال، ثلاثة اشهر اضافية، على الرغم من حقائب الدولارات النقدية التي تصل الى الاسواق المالية بصورة شبه اسبوعية، لأن مثل هذا السيل لابد ان يتوقف في خلال هذه الفترة، ليبقى التضخم خانقا للنقد اللبناني، على الرغم من تطمينات البنك المركزي والهيئة المصرفية.

وتوقعت المصادر ان تتضمن رسالة الاستقلال التي سيطل بها الرئيس عون مساء اليوم على اللبنانيين مواقف محددة.

وكان الرئيس عون تلقى اتصالا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي ابدى اهتمامه بالوضع في لبنان ومتابعة التطورات التي يشهدها عن كثب، مشددا على دعم الاستقرار الامني والسياسي فيه.

ورد عون مشيدا بالجهود المبذولة لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولي للبنان في باريس قريبا.