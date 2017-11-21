وصل السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وكان في استقباله على مدخل الطائرة، سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي وسفراء الإمارات حمد سعيد الشامسي ومصر نزيه النجاري والعراق علي العامري وسلطنة عمان بدر بن محمد المنذري وتونس محمد كريم بو دالي، والمغرب امحمد كرين، وفلسطين اشرف دبور، والجزائر احمد بو زيان، والسودان علي صادق علي، ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية بالتكليف السفير عساف ضوميط، والوزير المفوض القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري وطاقم السفارة، وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف غادر اليعقوب المطار من دون الإدلاء بأي تصريح وسط اجراءات أمنية مشددة.