بيقال الجيش اللبناني في تغريدة له على موقع تويتر أمس، إن قائده دعا إلى «الجهوزية التامة» على الحدود الجنوبية لمواجهة «تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته».

ودعا العماد جوزيف عون الجنود «إلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان».

ونقل حساب الجيش اللبناني على «تويتر» عن عون قوله «أدعوكم إلى الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته، وما يبيته من نيات عدوانية ضد لبنان وشعبه وجيشه، كما إلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان حفاظا على الاستقرار».

وتمثل التعليقات إقرارا نادرا من الجيش بخطر حدوث صراع جديد في وقت أزمة سياسية في لبنان.

يذكر أن قرار «وقف الأعمال العدائية» أنهى حربا مدمرة في 2006 بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. وتجنب الجانبان خوض أي صراع كبير منذ ذلك الحين.