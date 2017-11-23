مصادر تيار «المستقبل» تعتبر قرار التريث إيجابياً

عاهد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مناصريه على البقاء معهم وإكمال مسيرته للدفاع عن لبنان واستقراره، بعد وقت قصير من اعلانه قراره بالتريث في المضي رسميا باستقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني.

وعلى وقع هتافات «بالروح بالدم نفديك يا سعد»، أطل الحريري أمام الآلاف من مناصريه الذين تجمعوا أمام دارته «بيت الوسط» احتفالا بعودته، التي انتقل اليها بعد مشاركته في احتفالات عيد الاستقلال في بعبدا، وقال «أنا باق معكم وسأكمل معكم.. لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان».

وأكد الحريري الذي أطل بثياب غير رسمية وسار بين مناصريه ملتقطا الصور معهم مع ابتسامة عريضة، أن شعار تياره سيبقى «لبنان أولا»، مضيفا «نحن أهل الوسط وأهل الاعتدال وأهل الاستقرار».

وقاطع مناصرو الحريري الذين رفعوا رايات تيار المستقبل الذي يرأسه، خطابه مرارا بالتصفيق والهتافات مرددين «سعد سعد سعد»، قبل أن يتوجه اليهم قائلا «جئتم من كل لبنان لتقولوا لي الحمدلله على السلامة وأنا أقول لكم الحمدلله على سلامة لبنان». وأضاف «لأختصر كل شيء بكلمة واحدة، أقول لكم شكرا شكرا شكرا».

وتابع: هذه لحظة الوفاء مع الأهل الحقيقيين، معكم أنتم الذين تعلمون العالم الصدق، هذه لحظة للتاريخ والجغرافيا. حتى الذي له عيون تشوف والذي له اذان تسمع.. سعد رفيق الحريري الواقف بينكم هو منكم ولكم.

ومنذ ساعات الظهر، تجمع مناصرو تيار المستقبل في وسط بيروت، على وقع الأناشيد الوطنية والحماسية.

وقال منسق التيار في عكار نبيل الحولي لفرانس برس من أمام دارة الحريري «جئت تأييدا للشيخ سعد ولكل ما قام به من أجل استقرار البلد»، معتبرا أن «القرار الذي اتخذه اليوم إيجابي».