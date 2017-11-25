بيروت ـ عمر حبنجر

قال وزير الداخلية نهاد المشنوق في اطلالة تلفزيونية: نحن في ازمة مفتوحة، وما نفعله هو احتواء هذه الازمة من مصادرها ومنابعها كونها ازمة خارجية بالدرجة الاولى.

واضاف: لا احد يطرح نزع سلاح حزب الله، بل المطروح استراتيجية دفاعية يكون لسلاح حزب الله دور فيها، بحيث يكون موجها ضد العدو الاسرائيلي فقط، هذا التريث لا يعني الغاء مضمون الاستقالة، لبنان لا يستطيع تحمل مسألة تمدد حزب الله خارج لبنان، واذا لم يتم التوصل الى نتيجة جدية من خلال هذه المفاوضات فكل التركيبة معرضة للاهتزاز.

وتابع المشنوق: المرحلة الماضية تركت ندوبا في العلاقة بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، وان من يقول غير ذلك لا يكون موضوعيا، واشار الى ان الندوب يمكن معالجتها بالحوار، اما القول ان العلاقة ممتازة وجبارة وعظيمة فغير صحيح.

وسارع مصدر قواتي الى الرد بالقول: صحيح ان هناك ندوبا في العلاقة، وهي نتيجة تعامل بعض قوى المستقبل التي استغلت غياب الحريري لاستهداف القوات لحسابات معروفة، فيما القوات آثرت الصمت لحين عودته لمفاتحته بتصرفات مهاجمي القوات لحسابات معروفة، فتصرف هؤلاء الذين يسيئون لعلاقة استراتيجية من طبيعة سيادية تؤمن التوازن الوطني واستهدافها الذي يراد منه فرط هذه العلاقة لا يخدم الا حزب الله.