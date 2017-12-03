بيروت - ناصر زيدان

بالاضافة لمستوى المسؤولية العالية التي تعاملت بها معظم الاطراف اللبنانية مع الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال شهر نوفمبر، كان الغطاء الدولي الفاعل سببا رئيسيا في توفير الاستقرار الذي يعيشه لبنان.

وللمرة الاولى خلال مرحلة الصراع الطويل في هذا البلد المحاط بالمخاطر والتحديات، تجسد الغطاء الدولي بإجماع قل نظيره، وشمل كل الدول الكبرى الفاعلة من دون استثناء، بدءا بالولايات المتحدة الاميركية مرورا بفرنسا وروسيا والمانيا وبريطانيا وصولا للدول المحيطة كمصر والاردن وقبرص وغيرها.

لهذا الغطاء الدولي خططه للحفاظ على الاستقرار في لبنان، ولضمان مستقبل لا يكون لبنان فيه عرضة للتهديد في اي لحظة. وتستند هذه الخطط على برنامج سياسي ومالي وعسكري، تختلف نسبة المساهمة فيه بين دولة وأخرى، بحيث تتحمل كل دولة اعباء تتناسب مع حجمها، او وفقا لقدراتها، او تأثيراتها.

وتأتي الولايات المتحدة الاميركية في مقدمة هذه الدول. وتقول معلومات من مصادر موثوقة: ان واشنطن وعدت الرئيس ميشال عون بمساعدات سنوية بقيمة مليار دولار، منها 500 مليون دولار للجيش اللبناني، والمبلغ الباقي يصرف لخدمة خطط الحكومة، وبما يناسب ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ولكن المصادر الموثوقة المطلعة على تلك الخطط، تؤكد ان لواشنطن والدول الكبرى الأخرى الداعمة شروطا على لبنان، او على قواه الرئيسية، خصوصا على رئيسي الجمهورية والحكومة يجب مراعاتها، والالتزام بمندرجاتها وفقا لأجندة تستطيع هذه القوى تحمل خطوطها العريضة من دون ان يؤدي تنفيذها الى اي اهتزازات.

وتقول هذه المصادر: ان كل القوى الفاعلة والمؤثرة في المنطقة أبلغت بهذه المقاربة، وعرفت مدى خطورة تجاوزها.

ومن الشروط التي الواضحة التي وضعت لتدعيم الاستقرار اللبناني، اعتماد وسطية سياسية فيها بعض الحياد عن المشكلات الكبرى المحيطة، والا يكون لبنان جزءا من التجاذبات القائمة، والاهم من كل ذلك، تقييد دور لبنان كوسيط مالي تستفيد من قوانينه الحمائية بعض الشخصيات او المنظمات او الدول الذين يتعاملون بأساليب غير مشروعة في نقل الاموال – او تبييضها – ويتعاونون مع تجار المخدرات والمواد الممنوعة.

وترى هذه المصادر: ان اركان التسوية الداخلية في لبنان – المعلن منها وغير المعلن – يعرفون هذه الوقائع، وقد وعدوا بمراعاة هذه الشروط، واحترام قواعد اللعبة الجديدة مع توازناتها التي تختلف عن صورة التوازنات في المرحلة الماضية.

وتضيف هذه المصادر:«ان وقائع الاختلاف السني – الشيعي» لم تعد وحدها العناصر التي تتحكم بالصراع، بل هناك عناصر جديدة دخلت الى حيز التأثير، همشت من اهمية هذا اشكال الصراع السابق وانعكاساته.

ومن ابرز خصوصيات المرحلة الجديدة في لبنان، اعطاء موقع رئاسة الجمهورية – بما يمثله عند المسيحيين – دورا فاعلا على المستوى الخارجي، وفي سياق اللعبة الداخلية.

ومن اهم هذه الادوار التي تنتظر الرئاسة، تقديم وجه خاص للبنان في الخارج، لا يشبه المرحلة التي غلبت على الثلاثين سنة السابقة، على اساس انه بلد متنوع، وللمسيحيين دورا فاعلا فيه.

ورغم بعض التخبط، او الاختلاف، الذي يغلب على توجهات الدول الكبرى في المنطقة، وتحديدا بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، وبين هذه الاخيرة والاتحاد الاوروبي، لكن جميع هذه القوى المؤثرة متفقة على الاستقرار في لبنان، وتحييده عن الصراعات المحيطة الشائكة، وهؤلاء يتكفلون مجتمعين بالضغط على القوى الاقليمية الكبرى التي تتدخل في لبنان، بأن تخفف من حدة تدخلاتها.