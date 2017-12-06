كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن نحو 15 الفا من مواطني دول مجلس التعاون لم يغادروا لبنان حتى ما بعد الازمة السياسية التي سببتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من نوفمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة أن قرابة 7071 منهم سعوديون اي ما يوازي نسبة 45%. وجاء الكويتيون ثانيا حيث بلغ عددهم قرابة الـ 5011 ويمثلون نحو 32% من مجمل رعايا دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في لبنان، بحسب إحصاءات الأمن العام اللبناني (لغاية 13/11/2017).

ووفق هذه الإحصاءات، فإن عدد من بقوا في لبنان رغم الدعوات التي وجهتها دولهم للمغادرة، بلغ 15 ألفا و462 مقيما. وتتوزع البقية منهم على النحو الآتي: 407 إماراتيين، 897 قطريا، 710 عمانيين، و1366 بحرانيا.

ولم توضح الصحيفة ما إذا كانت هذه النسب قد انخفضت بعد التاريخ المذكور، وما اذا كانت تشمل المقيمين دائما في لبنان أو الزوار «الموسميين».