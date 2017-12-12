بري يدعو لمظاهرة جديدة اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر

«القدس» كانت العنوان للتظاهرة التي نظمها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت امس بمشاركة حاشدة من حركة امل والتنظيمات الفلسطينية والاحزاب اللبنانية الحليفة، وقد تحدث فيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وكشف الرئيس نبيه بري عن تظاهرة ثالثة في بيروت اليوم بمشاركة مفتوحة من كل الاحزاب والتيارات والفعاليات اللبنانية والفلسطينية.

من جانبه، دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الفلسطينيين سلطة وحكومة وفصائل الى الانتفاضة الثالثة بوجه قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول القدس، وجدد رفع شعار «الموت لأميركا.. والموت لاسرائيل»، وحيا المتظاهرين في العواصم العربية والاسلامية، وخص الآلاف الذين مشوا في تظاهرة الضاحية الجنوبية بمشاركة حركة امل والفصائل الفلسطينية كافة.

وحث نصرالله على مواصلة الحضور والتحدي من جانب الشعب العربي.

وقال ان محور المقاومة خرج من محنة السنوات الماضية، ونحن بصدد استراتيجية موحدة لاستعادة القدس، وتعهد نصرالله بأن يجدد الحزب وحلفاؤه في المنطقة تركيزهم على مواجهة اسرائيل.

في غضون ذلك، يغادر الرئيس ميشال عون الى اسطنبول غدا للمشاركة في القمة الاسلامية.

وسيتناول الرئيس عون في كلمته موضوع المؤتمر وهو القدس، وسيقدم مجموعة اقتراحات في مواجهة محاولات صهينة المدينة، وسيشدد على رفض اغتصاب آخر المعالم الدينية الاسلامية والمسيحية الجامعة على الارض.

عون اطلع من وزير الخارجية جبران باسيل على الاجواء التي سادت مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس ومؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة وما يمكن ان تؤول اليه التطورات في المنطقة انطلاقا من موضوع القدس. واوضح باسيل ان لبنان اعترض على القرار الصادر عن الوزراء لأنه لم يأت على المستوى المطلوب لهذا الحدث، كاشفا انه سيطرح اعتراف لبنان بالقدس عاصمة لفلسطين في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وقال: لمواجهة القرار الاميركي اما الثورة واما الموت لأمة نائمة.

الى ذلك، انضمت «سرايا السلام» الصدرية العراقية التي اعلنت عن وجودها في جنوب لبنان من خلال شريط فيديو الى حركة «عصائب اهل الحق» العراقية ايضا والتي سبقتها الى الظهور في المنطقة والطريقة ذاتها لتشكلا معا السؤال الكبير الذي يتداوله اللبنانيون: عن أي نأي بالنفس تحدثت مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس وصفقت لها الحكومة اللبنانية في باريس؟

وقبل ان تهدأ عاصفة زيارة زعيم العصائب قيس الخزعلي للجنوب، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما يسمى بـ «سرايا السلام» واحد زعمائها ابو حسن الافغاني يقول فيه: السرايا موجودة في لبنان، باقية وتتمدد.

وتزامن تظهير فيديو زيارة الخزعلي (اهل الحق) الى بلدة مارون الراس وابو حسن الافغاني الى اراضي بلدة كفر حمام في الجنوب الشرقي مع تطورين متقاربين، بيان النأي بالنفس الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان واعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الانتصار رسميا على داعش، ما اوحى بانتهاء وظيفة الميليشيات المتعددة الجنسيات التي ارسلها الحرس الثوري الايراني الى العراق في هذا البلد وبدئها في لبنان.

رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع حذر امس من تداعيات خرق حزب الله لقرار النأي بالنفس، وتحدث عن اتصالات عدة لاعادة العلاقات مع التيار الوطني الحر الى طبيعتها.

وقال جعجع ان الجولة التي قام بها زعيم الميليشيا العراقية الخزعلي برفقة مقاتلين عراقيين وافغان في الجنوب تشكل انتهاكا واضحا لمقررات مجموعة الدعم الدولي للبنان في اجتماعها الاخير في باريس وللقرار 1701، واشار الى ان الحزب وافق على هذا المبدأ في مجلس الوزراء، وهو ما افضى الى عودة الحريري عن استقالته.

واعربت مصادر في القوات اللبنانية عن يقينها بان ارسال زعماء ميليشيا عراقية الى الجنوب رسالة الى المجموعة الدولية وإلى سياسة النأي بالنفس من غير بريد حزب الله هذه المرة تجنبا لاحراج الحزب الذي يعتبر فلسطين خارج مدى النأي بالنفس.