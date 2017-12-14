يطرح وزير الطاقة والنفط سيزار ابي خليل على مجلس الوزراء اليوم منح رخصتين بتروليتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وانتاج في الحقلين البحريين 4 و9.

ويطرح خبراء النفط علامات استفهام عدة وفي مقدمتهم الخبير النفطي الدولي نقولا سركيس الذي سأل في مقالة لصحيفة «الاخبار» مجددا عن المبرر من وجود شركة نوفاتيكس الروسية غير المشغلة في مشروع اتفاق بترولي سري.

وبدا في جلسة اللجان النيابية المشتركة تناغم بين رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ووزير الطاقة والنفط سيزار ابي خليل لجهة تأجيل البحث في مشاريع القوانين الاربعة الخاصة بالنفط امام اللجان النيابية، فتسلح السنيورة بضرورة التأكد من وجود النفط قبل البدء بالعمل في القوانين المقترحة، واستمهل الوزير ابي خليل بانتظار ان تتقدم الحكومة باقتراحاتها المتعلقة بالنفط، فيما طالب حزب الله وحركة امل بمواصلة النقاش حول هذه القوانين في مجلس النواب وعدم انتظار مقترحات الحكومة لأن المجلس هو الاساس في سن القوانين واقرارها وليس الحكومة.

وحصل تلاسن في اجتماع اللجان بين الرئيس السنيورة والنائب عن حزب الله نواف الموسوي للمرة الثانية، وقال رئيس اللجان النائب محمد قباني: اي قانون نفطي لن يمر دون التوافق عليه.

وتقول مصادر ان تقاسم جبنة النفط ستحصل حتما.

ويضم جدول اعمال الجلسة 145 بندا بينهم النظام الداخلي لهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتعيين محافظ لجبل لبنان هو القاضي محمد مكي ومحافظ للبقاع القاضي كمال ابوجودة وتمديد عقدي تشغيل شبكتي الخليوي اضافة الى توسيع مطمري الكوستابرافا في خلدة وبرج حمود في ساحل المتن وانشاء معمل للفرز.