بري: يبدو أن «بحصة» الحريري فُتِّتت: سئل الرئيس نبيه بري عن تقديره للاعتبارات التي تقف خلف إرجاء الرئيس سعد الحريري «بقّ البحصة»، فأجاب ممازحا: في العادة البحصة تعالج بالتفجير أو بالتفتيت، ويبدو أن بحصة الحريري فتتت، واسألوا من كان فيها خبيرا، فأنا خبير في البحص واسألوا مجربا.

الحريري يُطلق إشارات إيجابية في اتجاه «القوات»: أطلق الرئيس سعد الحريري إشارات إيجابية في اتجاه القوات اللبنانية التي سارعت الى تلقفها إيجابا. وسجل على هامش جلسة مجلس الوزراء دردشة بين الحريري والوزير ملحم الرياشي الذي اتصل برئيس حزب القوات د.سمير جعجع ناقلا موقف الحريري الإيجابي وحرصه على علاقة جيدة مع القوات، وأن يتوقف السجال وتعود الأمور الى مجراها الطبيعي من خلال قنوات الاتصال القائمة. وتقول مصادر ان ثلاثة اجتماعات حصلت حتى الآن بين القوات و«المستقبل» نجحت في إحراز تقدم وحيد تمثل في إنهاء حالة القطيعة، ولكنها لم تؤد الى تجاوز آثار الماضي القريب.

وثمة تغيير له معنى أقدم عليه تيار المستقبل على مستوى ممثليه للاتصال بـ «القوات»، تمثل في تعيين النائب السابق مصطفى علوش ومعه النائب سمير الجسر للقيام بهذه المهمة. تعيين علوش يؤشر الى رسالة إيجابية لمعراب كونه يعتبر من الجناح «المستقبلي» الذي يفضل التحالف مع القوات على التحالف مع التيار الوطني الحر. ولوحظ أخيرا أن الحريري قام بلفتة تقدير تجاه علوش من خلال دعوته الى حضور جلسة كتلة المستقبل على الرغم من أنه نائب سابق.