بيروت ـ يوسف دياب ـ أحمد منصور

اعتقل جهاز المعلومات في الأمن الداخلي المشتبه به بقتل الديبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، مديرة البرامج والسياسات في صندوق الصراع والاستقرار والأمن الذي يُعنى بتوفير الدعم الانمائي والأمني للبلدان المعرضة لخطر النزاع في السفارة البريطانية في بيروت.

والموقوف سائق سيارة تاكسي تابعة لشركة اوبر المعروفة في بيروت ويدعى طارق ج. وتبين ان الضحية، استقلت سيارته من أمام أحد الملاهي في حي الجميزة في الرابعة من فجر يوم السبت باتجاه المطار لتغادر توا إلى لندن، لكن يبدو ان ثمة ما غر السائق بها، نتيجة تأثيرات الكحول عليها، فحاول الاعتداء عليها، ولما صدته بشدة اقدم على خنقها بسلك رفيع، وألقى بجثتها على طريق بعبدات السريع في قضاء المتن، كما عمد إلى رمي حقيبة يدها وكل ما كان معها من مقتنيات، في حاوية للنفايات، في وقت كان ذووها منتظرين وصولها في مطار لندن وكانوا أول المتصلين بالسفارة في بيروت مستغربين عدم وصولها.

وتوصلت «المعلومات» إلى هوية السائق من سيارة الشركة التي يعمل بها والتي ظهرت في كاميرا مثبتة في منطقة الملهى حيث كانت تسير.

وقد دل رجال الأمن على حاوية النفايات حيث ألقى المقتنيات، فتبين انها افرغت من محتوياتها، مع حمل هؤلاء على البحث عنها في مكب النفايات العام، حيث وجد رقم هاتف السائق على هاتفها.