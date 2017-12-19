٭ بري يرفض عزل أي طرف: يشدد الرئيس نبيه بري على رفضه عزل أي طرف داخلي، بمن في ذلك القوات اللبنانية، داعيا الى التعلم من دروس الماضي، لافتا الانتباه الى أن الإمام موسى الصدر كان في طليعة رافضي عزل حزب الكتائب في بداية الحرب. وقد أثبتت الأيام أنه كان على حق. ويشير بري الى أنه لو عُزلت القوات من الحكومة لكانت قد كسبت عطفا شعبيا وحققت فوزا كبيرا في الانتخابات، موضحا أنه يعارض مفهوم الأحاديات السياسية، وكما أن هناك ثنائية في الطائفة الشيعية فلا بأس أن تصبح أوسع. يجب أن تتم المحافظة أيضا على التنوع في كل الطوائف.

٭ الحريري يدفع باتجاه «عفو عام»: كشف الرئيس سعد الحريري (أمام وفد من المخاتير) عن قانون عفو عام جديد سيصدر (ويشمل بشكل خاص موقوفي طرابلس وأحداث عبرا)، وقال «نحن نعمل على إصدار هذا القانون، وموضوع العفو العام جدي جدا، وأنا أعمل عليه مع وزير العدل سليم جريصاتي والمحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز ونواب كتلة المستقبل وكل المعنيين، والرئيس عون حريص بدوره على إنجازه، وهو موضوع سينجز».

٭ خطة أمنية لمواكبة الأعياد: علم أن القوى العسكرية والأمنية ستباشر بدءا من مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ خطة أمنية لمواكبة فترة الأعياد، وتمتد مفاعيلها حتى نهاية العام. وكان قد تم الاتفاق على الخطوط العريضة لهذه الخطة خلال اجتماع عقد قبل قرابة أسبوع في مكتب المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بحضور قائد الجيش وجميع قادة الأجهزة الأمنية. وتهدف الخطة الى حماية الأماكن العامة وكذلك الكنائس التي ستخضع لتدابير استثنائية ليلة عيد الميلاد، على أن تنفذ الخطة بإشراف غرفة عمليات موحدة تضم الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

٭ اجازة ابوة على جدول الحكومة اليوم: بين الملفات السجالية على جدول اعمال مجلس الوزراء، الأخيرة هذا العام وتعقد اليوم، موضوع يثير الاستغراب من جانب البعض كونه يفرض اعطاء الرجال «اجازة ابوة» في حال ولادة زوجاتهم على غرار ما هو متبع في اوروبا.