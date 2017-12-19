بيروت: أفادت وسائل إعلامية لبنانية عن صدور مذكرة احضار قضائية بحق الاعلامي ​اللبناني مارسيل غانم​ بسبب اتهامه من قبل وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي بعدم التصدي لإعلاميين سعوديين تعرضا لمسؤولين لبنانيين منهم رئيس الجمهورية ميشال عون خلال حلقة من «كلام الناس» عرضت في نوفمبر الماضي، وقد تم تحديد جلسة في 4 يناير المقبل للنظر في القضية.

وكان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان رفض الدفوع الشكلية التي قدمها المحامي النائب بطرس حرب الذي قرر الترافع عن غانم امس في القضية وطلب حضور المتهم شخصيا.

وقد وجهت لغانم ثلاث تهم هي: تسهيل جرم الذنب برئيسي الجمهورية والنواب ووزير الخارجية وتحقير وزير العدل والتمرد ومقاومة السلطة.