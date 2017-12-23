الحريري يتضامن مع مارسيل غانم: أضم صوتي إليه وتضخيم موضوعه خطأ جسيم والحل عبر القضاء

بيروت - عمر حبنجر

دخلت السياسة في لبنان مدار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وسجل أحد الناشطين سفر 18 وزيرا من أصل 30، هو مجموع أعضاء الحكومة، و76 نائبا من أصل 125 موجودين، إلى الخارج لتمضية فترة العطلة.

وفي بعبدا أقيم ريسيتال ميلادي في القصر الجمهوري بحضور الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الشخصيات، وعايد الرئيس عون اللبنانيين بكلمة قال فيها: أعياد سعيدة لكم ولعيالكم ولأصحابكم ولكل الشعب اللبناني. وطمأن عون اللبنانيين بأن السنة المقبلة ستكون أفضل من السنة الماضية.

في السياسة، قال الرئيس سعد الحريري إن الطريق الوحيد الذي يجعل البلد يمشي، هو أن تكون اكثرية مكوناته مشاركة في الحكومة، ما يعكس موقفه الرافض لعزل هذا أو ذلك من المكونات.

وفي المرمى كما يبدو حزب القوات اللبنانية الذي ازعج اداء وزرائه المتميز بعض الآخرين.

الحريري اعتبر ان تضخيم موضوع الإعلامي مارسيل غانم خطأ جسيم، وهذا الموضوع يتعين حله عبر القضاء، ويجب ان يأخذ مارسيل غانم كإعلامي حقه، وأنا أضم صوتي إليه في هذا الموضوع.

وكان وزير العدل سليم جريصاتي الذي حرّك ويحرك الملاحقات القضائية ضد وسائل الإعلام والإعلاميين الناقدين، ومنهم مارسيل غانم، قال من زحلة: سنلجأ الى النصوص الزاجرة، حينما يتعرض احد للظلم.

وفي رد ضمني، قال وزير العدل السابق اشرف ريفي عبر حسابه التويتري: المسّ بالحريات الإعلامية والعامة يذكرنا باليوم المشهود في السابع من أغسطس 2001 (يوم تصدي النظام الأمني السابق بشدة للمتظاهرين من أنصار الرئيس عون). وقال ريفي من المؤكد ان الشعب اللبناني لم يعلن ثورة ضد الوصاية السورية عام 2005 لاستبدالها اليوم بوصاية إيرانية.

ومع تضاؤل الحراك السياسي المرتبط بعطلة الأعياد، تحول الاهتمام الى قرار مجلس الأمن، وما تلاه من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، ومن هنا كان رفض وزير الخارجية جبران باسيل تهديدات ترامب بقطع المساعدات عن كل دولة صوتت لإسقاط اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما فعلته 128 دولة صوتت ضد قرار ترامب، مقابل 9 صوتت مع و35 امتنعت عن التصويت.

رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع رأى في نتائج التصويت في الأمم المتحدة، ما يظهر ان الحق مازال في هذه الدنيا يتمتع بالأكثرية.

وفي سياق قريب، قال جعجع ان اطلاق الصاروخ الباليستي باتجاه جنوب الرياض غير مقبول بكل المقاييس.

إلى ذلك، رأت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية ان اهمية بيان مجلس الامن حول لبنان 3 جوانب:

أولا: كونه البيان الرابع بعد بيان الحكومة الاستثنائي المؤكد على الالتزام الفعلي بالنأي بالنفس، وبعد بيان وزراء الخارجية العرب وبيان مجموعة الدعم الدولية، ما يؤشر الى استمرار مفاعيل استقالة الحريري التي فعلت فعلها وأعادت وضع لبنان على سلم الأولويات الدولية، وهو ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه القوات اللبنانية منذ اللحظة الأولى للاستقالة.

ثانيا: ان البيان يطلب التقيد بالنأي بالنفس في الاتجاهين: ان تنأى القوى السياسية اللبنانية بنفسها عن محاور النزاع الخارجية، وأن تمتنع القوى الإقليمية عن التدخل في الشؤون اللبنانية، وهذا ما أكد عليه البطريرك بشارة الراعي.

ثالثا: البيان الدولي أحيا القرار 1559 الذي يتحدث بصراحة عن نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية والمقصود تحديدا سلاح حزب الله، وإشارته الى ان الجيش اللبناني هو الجهة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان على النحو المذكور في الدستور اللبناني وفي اتفاق الطائف.