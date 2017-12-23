أظهر إحصاء لم يسبق له مثيل نشرته السلطات اللبنانية أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد يزيد قليلا عن 174 ألفا، علما بأن التقديرات المتداولة كانت تتحدث عن أعداد أكبر بكثير تقل عن 500 ألف.

وأجرت هذا الإحصاء الأول من نوعه في لبنان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة للحكومة اللبنانية والتي يغطي عملها 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين تحولت مع الوقت إلى أحياء سكنية كبيرة، و156 تجمعا للفلسطينيين.

وأكبر هذه المخيمات عين الحلوة حيث يعيش 54 الف لاجئ، وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تعليقا على الإحصاء إن التعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان «مسألة يجب أن تتحرر من التجاذبات، ولا تتحول إلى نقطة خلاف»، مشددا على رفض لبنان «التوطين وأي إجراء يناقض حق العودة أو ينزع عن اللاجئين هويتهم».