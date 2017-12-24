بيروت - أحمد منصور

فتح وزير الصحة السابق النائب وائل أبو فاعور ملف الأدوية الزراعية المستوردة الى لبنان، والتي أكد احتواءها على مواد مسرطنة، مطالبا وزير الزراعة غازي زعيتر بالعودة عن قرار موافقته على استيراد 18 صنفا من هذه الأدوية حرصا على السلامة العامة وعلى مسار صادرات لبنان الزراعية، ودعا النيابة العامة للتحرك.

واستغرب أبو فاعور عدم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الصحة والزراعة لإلغاء قرار استيراد «الأصناف المسرطنة»، مشيرا الى شركات معنية باستيراد وبيع الأدوية الزراعية دفعت أموالا طائلة لتمرير هذه الأدوية إلى الأسواق اللبنانية قدرت بـ 500 ألف دولار.

وسألت قناة «الجديد» عن طلب 500 ألف دولار لتمرير قرار الموافقة، وأي دور لوزير الزراعة غازي زعيتر والمدير العام للزراعة لويس لحود بعدما طالب النائب ابو فاعور الوزير زعيتر بإلغاء قراره هذا، لكن القرار مازال ساريا، ومازالت الأدوية المسرطنة تغزو المزروعات ومستهلكيها.