قال ضابط رفيع في «الجيش الإسرائيلي» إن «حزب الله» اللبناني الذي يقاتل في سورية إلى جانب النظام يستخدم أسلحة أميركية قدمتها واشنطن للجيش اللبناني.

وأكد المسؤول العسكري أن إسرائيل زودت «واشنطن» بأدلة تثبت ذلك، بينها صور لعناصر الحزب يستخدمون حاملات جند أميركية في سورية. وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «هاآرتس» في طبعتها الانجليزية على موقعها الإلكتروني، إن الضابط الرفيع كان يتحدث خلال لقاء مع عدد من المراسلين الأجانب، عقد داخل «مقر قيادة الجيش» في «تل أبيب» أمس، موضحا أن حكومة بلاده قدمت للإدارة الأميركية أدلة، بما فيها صور، تثبت أن ميليشيا «حزب الله» تستخدم ناقلات مدرعة أميركية في معاركها بسورية، حسب ما جاء في تقرير.

وأفاد الضابط الرفيع بأنه لم تتضح الظروف التي حصلت فيها الميليشيات على تلك المدرعات، لكنه رجح أن يكون ذلك جزءا من «صفقة» أبرمها الحزب مع الجيش اللبناني.

وذكر التقرير أن لبنان يعتبر في المرتبة الخامسة بين الدول التي تتلقى أكبر المساعدات العسكرية الأميركية التي تتراوح بين الأسلحة الخفيفة وناقلات الجند من إدارة باراك أوباما لمحاربة الإرهاب. وأشار إلى أن هذه المساعدات تتضمن دبابات من طراز «ام-60» وناقلات جند من طراز «ام 113».

وقال الضابط الكبير أان استخبارات بلاده تعتقد أن التعاون بين الجيش اللبناني وميليشيا حزب الله قد وصل إلى مستوى بعيد، إلى درجة أن الطرفين يسيران دوريات على الحدود، كما ان الميليشيا توجه الجيش اللبناني لبناء مراكز مراقبة جديدة على الحدود.

وأواسط الشهر الماضي تسربت إلى الإعلام صور ومقاطع توثق «عرضا عسكريا» أقامه حزب الله في بلدة القصير في ريف حمص، وتم التأكد من خلال هذه المقاطع والصور أن بعض العربات المدرعة التي ظهرت في «العرض» هي عربات أميركية.