استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، الطفلة الحلبية «بانا العابد»، التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهمت في اطلاع العالم على المجازر التي حصلت بمدينتها عبر تغريداتها على تويتر، مع أسرتها.

وقالت «الأناضول»، ان أردوغان استقبل الطفلة «بانا» ذات الـ 7 أعوام وبقية أفراد أسرتها في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وكانت الطفلة السورية «بانا»، التي باتت تعرف باسم «الأيقونة الحلبية»، وصلت إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سورية، بعد خروجها الإثنين الماضي في إطار اتفاق تهجير أهالي حلب الشرقية المحاصرة، بين المعارضة السورية وروسيا، برعاية تركية.

وكانت بانا ووالدتها فاطمة، مدرسة اللغة الإنجليزية، فتحتا حسابا على موقع تويتر قبل ثلاثة أشهر، كانتا تكتبان فيه من مسكنهما في حي القاطرجي بحلب الشرقية، معاناة سكان المدينة، وتطالبان بوقف المذابح فيها. وتنقلتا لاحقا بين الاحياء المحاصرة بعد قصف منزلهما الى ان تمكنتا من الخروج.

ويتابع الحساب 320 ألف شخص.

وناشدت والدة بانا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مؤخرا عبر رسالة على «تويتر»، إخراجهم من حلب المحاصرة، فجاء رد الوزير في تغريدة أيضا متعهدا بإخراجهم وجميع المحاصرين إلى مناطق آمنة.