

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس إن الضربات الجوية الروسية في سورية أسفرت عن مقتل 35 ألفا من مقاتلي المعارضة ونجحت في وقف سلسلة من الثورات في الشرق الأوسط.



وأضاف خلال لقاء لقادة كبار في الجيش الروسي لاستعراض الإنجازات العسكرية لروسيا فيما يبدو، إن تدخل موسكو منع انهيار الدولة السورية.

وخلال اللقاء الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع في موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «نحن الآن أقوى من أي معتد محتمل».

واعلن شويغو أن الطيران الروسي نفذ 18800 طلعة في سورية منذ بدء عملية الكرملين هناك العام الماضي لدعم النظام السوري، مما أسفر عن تدمير 725 معسكرا للتدريب و405 مواقع لصناعة الأسلحة إضافة إلى مقتل 35 ألفا من المقاتلين.

وقال إن «سلسلة الثورات التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا انكسرت».