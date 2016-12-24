أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله امس ان سيطرة الجيش السوري على كامل مدينة حلب أفشلت مشروع إسقاط النظام في سورية.

وقال نصرالله في كلمة له عصر امس «اليوم بعد حلب، باستطاعة الواحد أن يقول مطمئنا ان هدف اسقاط النظام سقط وفشل».

واضاف «لان النظام الذي معه دمشق وحلب اكبر مدينتين في سورية وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء.. هو نظام موجود وقوي وفاعل ولا يقدر احد في العالم تجاهله». واعتبر نصرالله ان «الذي جرى في حلب خلال الأشهر الطويلة الماضية هو حرب حقيقية من اقسى الحروب التي شهدتها سورية واقسى الحروب التي شهدتها المنطقة خلال اعوام».

وأضاف ان «معركة حلب هي هزيمة كبرى، احدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر وانتصار كبير للجبهة المواجهة للإرهاب»، مشيرا الى انها «تطور كبير وبالغ الأهمية على المستوى السياسي والعسكري والمعنوي لجبهتنا». واعتبر الأمين العام ان هذا «لا يعني انتهاء المعركة نحن امام مرحلة جديدة في الصراع في سورية، جبهتنا تتقدم بشكل كبير»، مؤكدا ان «المرحلة الكبرى يجب ان تتركز على تثبيت مدينة حلب تثبيت هذا الإنجاز ليبنى عليه ميدانيا وسياسيا».

واعتبر نصرالله ان «انتصار حلب يمكن ان يفتح افاقا جديدة امام حلول سياسية» للأزمة في سورية.