في وقت تصعد تركيا حملتها لمكافحة «الإرهاب» في سورية بعد مقتل 16 من جنودها في القتال، نشر تنظيم داعش في سورية امس الأول تسجيل فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة، وتظهر الصور في الفيديو الذي تبلغ مدته 19 دقيقة ونشرته «ولاية حلب» في شمال سورية رجلين يرتديان بزة عسكرية داخل قفص مقيدي اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن يتم إحراقهما حيين.



وفي التسجيل يهاجم عنصر من التنظيم باللغة التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدعو إلى إحراق تركيا وتدميرها.



وقبل إحراقهما، عرف الجنديان عن نفسيهما بالتركية.



وقال احدهما إنه يدعى فتحي شاهين ومن مواليد قونية (وسط تركيا)، والثاني سفتر تاش (21 عاما) خدم في كيليس (جنوب شرق).