وجه قائد المنتخب البرتغالي ونجم فريق ريال مدريد «كريستيانو رونالدو» رسالة عبر فيها عن وقوفه الى جانب أطفال سورية.

وقال النجم الرياضي العالمي، في شريط مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: «نعلم بأنكم تمرون بمعاناة كبيرة» وتابع صاحب الكرة الذهبية لعام 2016: «أنا لاعب شهير جدا لكن أنتم الابطال الحقيقيون» وأضاف: «لاتفقدوا الأمل فيكم.. فالعالم يساندكم ويهتم لأمركم». وختم «أنا معكم».

وقالت منظمة «انقذوا الأطفال» ان «التبرع السخي» الذي قدمه نجم فريق ريال مدريد والبرتغال سيوفر أغذية وملابس ورعاية طبية للأسر في حلب وأنحاء سورية.

وأشار «نيك فيني» مدير منظمة «أنقذوا الاطفال» في بيان نشر على موقع المنظمة الى ان «تبرع كريستيانو رونالدو السخي سيساعد في دعم أطفال حلب وسورية بأكملها، أولئك الذين عانوا أشياء لا ينبغي أن يعايشها طفل على الاطلاق»، وأضاف «فيني» بحسب ما نقل عنه موقع زمان الوصل:«اننا ممتنون للغاية لدعمه الذي سيغير وجه الحياة، رونالدو ليس فقط واحدا من أشهر الشخصيات الرياضية في العالم، بل أصبح بمنزلة منارة أمل لملايين الصبية والفتيات حول العالم، والأمل شيء يحتاجه أطفال سورية الآن أكثر من أي وقت مضى».

وليست المرة الأولى التي يهتم خلالها النجم البرتغالي بمشاكل الأطفال في العالم فقد استقبل عدة أطفال من ضحايا الحروب، من بينهم طفل سوري وأخر فلسطيني، كما قدم دعمه لعدة أطفال في حالة صعبة مرضيا.

ويعد «كريستيانو رونالدو» - حسب الكثيرين وبناء على الكثير من الاستفتاءات - أحد أفضل اللاعبين في تاريخ لعبة كرة القدم، واختاره الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أفضل لاعب في تاريخ البرتغال مطلع عام 2015 وهو أكثر من سجل أهدافا منذ بداية القرن الحادي والعشرين.