الأسد يعزي بوتين: نترحم على أرواح من جاءوا ليشاركونا فرحة النصر في حلب

60 عضواً من «جوقة الجيش الأحمر» ومستشارة بوتين لحقوق الإنسان بين القتلى





أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني في البلاد اليوم على ارواح الجنود والضباط والفنانين الذين قتلوا في تحطم الطائرة العسكرية الروسية في البحر الاسود، وكانت متجهة الى سورية وعلى متنها 92 شخصا.

وقال بوتين عبر التلفزيون ان اليوم «سيكون يوم حداد وطني». واضاف انه امر الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وإجراء «تحقيق دقيق لتحديد أسباب الكارثة وسنفعل كل شيء لدعم أسر الضحايا».

وعهد الى رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف تشكيل وترؤس اللجنة، والذي بدوره عهد رئاستها الى وزير النقل مكسيم سوكولوف الذي قام بزيارة موقع تحطم الطائرة.

هذا، وتلقى الرئيس الروسي برقية تعزية من نظيره السوري بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرئيس الأسد قال في برقيته «ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ الطائرة الروسية المنكوبة توـ 154 التي كانت تقل أصدقاء أعزاء أتوا ليشاركونا وأهل حلب فرحتهم بالنصر والأعياد». وأضاف الأسد «اننا إذ نترحم على أرواح الضحايا ونعزيكم ونعزي كل أفراد أسرهم، نؤكد لكم أننا شركاء في هذه المسيرة المشرفة ضد الإرهاب والعدوان والتكفير، وأن أفراحنا وأتراحنا واحدة».

وتابع «نشد على أياديكم في هذا الحادث المؤلم، ونقدم تعازينا لكل الشعب الروسي مع صلواتنا لكم بالصبر وتجاوز هذه المحنة والاستمرار في حربنا على الإرهاب كي نرسي أسس الاستقرار والأمان والسلام لبلدينا وللبشرية جمعاء». وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن طائرة التوبوليف-154 اختفت من شاشات الرادار فجر أمس بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار منتجع سوتشي الواقع في بلدية ادلير على ساحل البحر الاسود.

وقال الميجر جنرال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحافيين أمس: انه لم يتم رصد أي ناجين في موقع تحطم الطائرة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر آخر لم تسمه أن الطائرة لم ترسل إشارة استغاثة. وأبلغ كوناشينكوف الصحافيين بأن الطائرة، التي يعود تصميمها إلى العهد السوفييتي وأنتجت للمرة الأولى في السبعينيات، كانت تقل 84 راكبا وطاقما من 8 أفراد. وكان 60 من الركاب على الأقل هم أعضاء جوقة الجيش الأحمر التي تعرف أيضا باسم فرقة «ألكسندروفا إنسامبل» وقائدها فاليري خليلوف، كانوا في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الجديد.

وكان من بين الركاب 9 صحافيين روس إلى جانب عدد من الضباط.

وذكر كوناشينكوف أنه تم العثور على قطع صغيرة من حطام الطائرة على عمق 70 مترا تقريبا في البحر الأسود على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الساحل الروسي قرب مدينة سوتشي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله: ان المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة تحطمت بسبب عطل فني أو خطأ الطيار. وقال مصدر آخر لوكالات أنباء روسية: ان احتمال عمل تخريبي استبعد، وكانت الأحوال الجوية جيدة.

ووفقا لقائمة وزارة الدفاع عن ركاب الطائرة، كانت إلزافيتا جلينجا العضو بمجلس حقوق الإنسان، وهي هيئة استشارية للرئيس فلاديمير بوتين، على متن الطائرة. وكان هاتفها المحمول مغلقا عندما حاولت «رويترز» الاتصال بها.من جانبه، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: انه من السابق لأوانه تحديد سبب التحطم. وأضاف أن الرئيس بوتين يطلع باستمرار على تطورات الأحداث.