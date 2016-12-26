اشاد الرئيسان الايراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في حلب«وذلك في محادثة هاتفية مساء امس الأول، بحسب ما افاد موقع الرئاسة الايرانية.

وقال حسن روحاني «ان انتصار الجيش السوري هو رسالة مفادها ان الارهابيين لا يمكن ان يبلغوا اهدافهم»، واضاف «يجب منع الارهابيين من استغلال وقف اطلاق النار لالتقاط الانفاس واقامة قواعد جديدة في مناطق اخرى من سورية»، وبحسب البيان الرسمي الايراني فان الرئيس بوتين «اشاد بانتصار الجيش السوري» مضيفا ان «التعاون بين طهران وموسكو (..) سيستمر».

وقال بوتين «ان ثمرة هذا التعاون تمثلت في نصر كبير على الارهاب الدولي»، وكانت ايران ارسلت المئات من جنودها وضباطها تحت مسمى «مستشارين عسكريين» اضافة الى الاف المتطوعين والميليشيات الطائفية من افغانستان وباكستان لقتال المعارضة السورية، غير ان النظام لم يتمكن من قلب الموازين لصالحه الا بعد التدخل الجوي الروسي المكثف بداية من سبتمبر 2015، كما اكد روحاني وبوتين ان مفاوضات السلام السورية ستنظم في كازاخستان دون المزيد من التفاصيل.