تنطلق اليوم الاثنين «مسيرة مدنية لأجل حلب» من العاصمة الألمانية برلين متوجهة إلى مدينة حلب السورية، تطالب المجتمع الدولي بإنهاء القصف في سورية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين هناك.

وخلال حديثها للأناضول، قالت الصحفية البولندية والمدونة «آنا البوث»، أحد القائمين على تنظيم المسيرة، إنهم يريدون تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها شعب سورية منذ أعوام.

وأضافت البوث: «أدعوا الجميع إلى المشاركة في مسيرتنا أيا كانت الانتماءات السياسية أو الدينية أو المهنية. إننا نسعى للتعرف أكثر على بعضنا عبر هذه المسيرة المدنية التي ستنطلق صباح غد الاثنين».

وأشارت البوث إلى أن نقطة انطلاق مسيرة ستكون في منطقة «تمبلهوف» في برلين والتي تضم عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، معربة عن أملها في مشاركة نحو 3 آلاف شخص في المسيرة.

وتابعت البوث: «نحن مواطنون عاديون ولسنا قادرين على حل الخلافات، لكننا لا نريد البقاء مكتوفي الأيدي حيال ما يجري أملا منا باحتمال إحداث تغيير ما».

وشددت الصحفية البولندية على ضرورة أن يتحلى الجميع بالعزم والإصرار «لإرغام السياسيين على الاستجابة لمطالب الشعوب وتحقيقها، وإلا فلن يفعلوا شيئا».