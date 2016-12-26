تمتلك طائرات توبوليف-154 وهو نفس طراز الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت أمس، تاريخا حافلا من الحوادث منذ بدء تشغيلها في نهاية ستينيات القرن الماضي بعد ان كانت من اكثر الطائرات استخداما في بلدان الكتلة الشرقية سابقا.

وتعتبر التوبوليف-154 المماثل الروسي لطائرة البوينغ 727 الاميركية، ويبلغ طولها 47.90 مترا وارتفاعها 11.40 مترا وعرض جناحيها 37.55 مترا.

ويمكنها نقل 155 الى 180 شخصا وتطير بسرعة 850 كلم في الساعة على ارتفاع 11 الف متر ولمسافة اربعة آلاف كيلومتر.

وقد توقف انتاج الطائرة السوفييتية الصنع التي تعمل بثلاثة محركات في 1994، بعد انتاج نحو الف طائرة منها.

وفيما يلي الحوادث التي منيت بها على امد السنوات الخمس عشرة الماضية والتي تعزى غالبا الى تقادمها واهمال صيانتها.

الاول من يناير 2011: اشتعلت النار في طائرة توبوليف-154 بي تابعة لشركة كولافيا وعلى متنها 116 راكبا وثمانية من افراد الطاقم اثناء سيرها على المدرج في مطار سورغوت في شمال الاورال. قتل ثلاثة اشخاص واصيب نحو اربعين بجروح. وتم مؤقتا منع تحليق طائرات هذا الطراز.

4 ديسمبر 2010: هبوط كارثي لطائرة توبوليف-154 يخلف قتيلين وعشرات الجرحى في مطار موسكو-دوموديدوفو. منيت الطائرة بعطل في محركاتها على ارتفاع تسعة الاف متر بعد اقلاعها من مطار آخر في موسكو.

10 ابريل 2010: مقتل رئيس پولندا ليخ كازينسكي وعدد من كبار المسؤولين الپولنديين في حادث طائرة توبوليف-154 تابعة لرئاسة پولندا قرب سمولنسك في غرب روسيا. خلف الحادث 96 قتيلا.

15 يوليو 2009: تحطمت طائرة توبوليف-154 تابعة لخطوط قزوين الايرانية اثناء قيامها برحلة بين طهران ويريفان في شمال ايران متسببة في مقتل 168 شخصا على متنها.

22 اغسطس 2006: تحطم طائرة توبوليف-154 تابعة لشركة بولكوفو الروسية في اوكرانيا متسببة بمقتل 170 شخصا على متنها.

12 فبراير 2002: قتل 117 شخصا في ايران عندما تحطمت طائرة توبوليف-154 تابعة للخطوط الداخلية في منطقة جبلية في جنوب غرب البلاد.

3 يوليو 2001: تحطمت طائرة توبوليف-154 تابعة لشركة فلاديفوستوكافيا بالقرب من مطار اركوتسك في سيبيريا بسبب خطأ ملاحي مخلفة 145 قتيلا.