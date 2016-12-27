محمد بن نايف تبرع بـ ١٠ ملايين ريال ومحمد بن سلمان تبرّع بـ ٨ ملايين

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء 28/3/1438هـ، لإغاثة الشعب السوري الشقيق، كما وجه بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» مساء امس: «نظرا لما يتعرض له الأشقاء في سورية من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها.

فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء 28/3/1438هـ، لإغاثة الشعب السوري الشقيق، كما وجه بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم.

مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جدا».

وقد دشن خادم الحرمين الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال.