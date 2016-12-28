اعلنت مصادر شبه مؤكدة مقتل القيادي في تنظيم داعش المعروف بـ «ابو جندل» الكويتي في معارك التنظيم بريف الرقة امس.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، انه حصل على «معلومات» مؤكدة تفيد بمقتل أبو جندل الكويتي خلال القصف من قبل التحالف الدولي والقصف المكثف على محيط منطقة جعبر غربي الرقة، خلال المعارك التي دارت بين عناصر داعش من جهة، وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» المدعومة بالقوات الخاصة الأميركية وقوات التحالف الدولي، في معارك جعبر على بعد نحو 7 كلم من سد الفرات والتي استمرت طوال ليل امس الاول، وأسفرت عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

ويعتبر ابو جندل الكويتي احد ابرز القادة العسكريين لداعش وقاد معارك سابقة في ريف الحسكة وريف حلب.

وعلى الرغم من ان المصدر لم يؤكد قطعيا مقتل ابو جندل مشيرا الى ان غموضا يلف مصيره، إلا انه شدد على ان المعلومات التي حصل عليها أكدت أن أبو جندل الكويتي، هو واحد من بين أبرز القادة العسكريين في تنظيم «داعش». وقاد معارك سابقة في ريف الحسكة وبمنطقة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، بالإضافة الى قيادته معارك في العراق وتنقله بين سورية والعراق في السنوات والأشهر الفائتة، لحين بدء الهجوم على الريف الغربي للرقة، حيث تولى قيادة عمليات عسكرية عدة في الريف الغربي، كما قام بقيادة عدة عمليات هجوم معاكسة على مواقع تقدمت إليها قوات سورية الديموقراطية بريف الرقة، لحين استهدافه أمس من قبل التحالف الدولي خلال معارك بريف الطبقة الشمالي الغربي.