رفضت وزارة الخارجية الأميركية، اتهامات روسيا بأن قرار الولايات المتحدة بشأن تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية فتح الطريق لتسليمهم صواريخ محمولة مضادة للطائرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن هذا غير صحيح وإن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم هذه الأسلحة لمقاتلي المعارضة السوريين، في إشارة لاتهامات روسيا باعتزام واشنطن تزويد المعارضة السورية بنظام الدفاع الجوي (مانباد) وهو ما يهدد طياراتها التي تقصف مواقع المعارضة.

وأضاف تونر خلال مؤتمر صحافي «هذه ليست مزاعم جديدة نشهدها منهم والحقيقة هي أننا لا نقدم أي نوع من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف للمعارضة».