اعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية ستافان ديمستورا أمس عن دعمه لنتائج اجتماع عقده وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سورية في موسكو في 20 ديسمبر الجاري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان ان دي مستورا أكد هذا الموقف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وشدد خلاله كذلك على استعداده للمساهمة في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل لها بين الدول الثلاث بما في ذلك بلورة اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة وإجراء مفاوضات بين السوريين في العاصمة الكازاخستانية استانا.

وأكد الجانبان أهمية المباحثات المرتقبة في استانا بالنسبة لتشجيع الحوار بين السوريين لتحقيق التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.