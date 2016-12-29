قائد الطائرة زاد في تعقيد الوضع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس انه تم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة العسكرية «تو- 154» التي تحطمت الأحد في البحر الأسود وهي في طريقها الى سورية.

وفي موازاة ذلك، ذكرت عدة وسائل اعلام روسية ان النتائج الأولية لتحليل معطيات الصندوق الأسود الأول الذي عثر عليه أمس الأول، تقود المحققين نحو ترجيح فرضية حصول عطل في جناحي الطائرة أدى الى سقوطها بعيد إقلاعها من مطار سوتشي.

وقال الجيش الروسي: ان «مسجل الرحلة الثاني لطائرة التوبوليف 154 عثر عليه وانتشل» أمس، ما يشكل عنصرا حاسما في تحديد اسباب الكارثة التي اوقعت 92 قتيلا بينهم اكثر من 60 عضوا في جوقة الجيش الأحمر الشهيرة.

ونقلت وكالات الأنباء عن الجيش قوله: انه تم العثور ايضا على 15 جثة واكثر من 200 «قطعة من اشلاء جثث الضحايا»، وأغلبيتها نقلت الى موسكو، حيث سيتم التعرف على هوياتها.

وادت المعلومات المتناقضة في بعض الأحيان الى بلبلة في وسائل الإعلام الروسية حول الصندوقين اللذين تم انتشالهما.

وكانت فرق البحث قد عثرت على الصندوق الأسود الأول الثلاثاء «في حالة مرضية». ونقلت عدة وسائل إعلام عن مصادر لم تكشفها أن هذا المسجل يحتوي على احداثيات الرحلة.

وقالت اخرى لاحقا انه على العكس مسجل محادثات قمرة القيادة ونشرت منها مقتطفات يتحدث فيها الطياران عن مشكلة في القلابات التي تستخدم في تعديل الجناحين في مرحلتي الإقلاع والهبوط، ويصرخان «نحن نسقط».

وأمس، وبعيد اعلان الجيش عن العثور على الصندوق الأسود الثاني، بث التلفزيون الرسمي صورا له، وقال مهندس لجنة التحقيق ديميتري بوبوف انه يتضمن احداثيات الرحلة.

بدورها، أفادت صحيفة «كوميرسانت» الروسية بأن معلومات الصندوق الأسود الأساسي تدل على احتمال تحطم الطائرة بسبب حدوث عطل في القلابات الخلفية لجناحيها.

وقال مصدر مقرب من التحقيق في أسباب وقوع الحادث للصحيفة الروسية: إن الصندوق الأسود الخاص بتسجيل بارامترات الرحلة وعمل مختلف أنظمة الطائرة، رصد فشل نظام تحريك القلابات الخلفية للطائرة والتي تعطي قوة رفع إضافية لجناحي الطائرة لدى إقلاعها.

وأوضح المصدر أن قائد الطائرة حاول السيطرة على الوضع ووجه مقدمتها إلى الأعلى بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة تعقيد الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن حدوث عطل في قلابات الطائرة «لا يعتبر كارثة» وأن الطيارين يتدربون بانتظام على معالجة مثل هذه الحوادث باستخدام أجهزة التدريب.